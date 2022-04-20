Жителю Любани выстрелили в лицо во время ограбления. В голове остался металлический шар

По информации ivbg.ru, 19 апреля в полицию Тосненского района обратился 27-летний безработный из Любани. Возле моста через железную дорогу на него напали трое неизвестных.
Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они отобрали у него наручные часы, 4000 рублей наличными, зарядное устройство, телефон и кепку. Материальный ущерб пострадавшего составил 18 600 рублей.
Затем грабители выстрелили мужчине из этого предмета в лицо. Из брови пострадавшего был изъят металлический шар. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
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