Жителю Любани выстрелили в лицо во время ограбления. В голове остался металлический шар

По информации ivbg.ru, 19 апреля в полицию Тосненского района обратился 27-летний безработный из Любани. Возле моста через железную дорогу на него напали трое неизвестных.

Под угрозой предмета, похожего на пистолет, они отобрали у него наручные часы, 4000 рублей наличными, зарядное устройство, телефон и кепку. Материальный ущерб пострадавшего составил 18 600 рублей.

Затем грабители выстрелили мужчине из этого предмета в лицо. Из брови пострадавшего был изъят металлический шар. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.