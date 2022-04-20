Главное из выступления Александра Дрозденко по итогам работы в 2021 году

Глава региона Александр Дрозденко отчитался перед депутатами областного парламента о работе правительства в прошлом году. По ее итогам, показатели во многих сферах намного выше, чем в 2020 году.

Публикуем основные тезисы выступления губернатора 47-го региона в ЗакСе Ленинградской области.

Инвестиции в экономику Ленобласти составили в 442,8 млрд рублей — 105,6% к уровню 2020 года.

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Регион на ПМЭФ пока собирается подписать 15 соглашений на сумму более 113 млрд рублей. И есть вероятность, что их станет больше.

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Драйверами региональной экономики в этом году должны стать АПК и строительный сектор. Рост производства валовой продукции агропромышленного комплекса в 2021 году достиг 322,9 млрд рублей. Регион сохраняет лидирующие позиции по производству яиц, мяса птицы, молока и не только.

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Если говорить о строительной сфере, то за прошлый год объем работ по строительству составил 227,4 млрд рублей. Всего было построено более 42 тысяч квартир общей площадью 3,3 млн «квадратов». Ведется планомерная работа и по восстановлению прав дольщиков. Ленобласть стала лидеров в Россию по этому направлению и перешла в «зеленую» зону рейтинга Минстроя.

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В 2022 году планируют открыть многофункциональный ФОК во Всеволожске, бассейн в Гатчине, ледовую арену в Волхове, универсальный спортивный зал школы в поселке Советский.

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Ленобласть второй год подряд становится лучшей в России по благоустройству. В 2021 году преобразили более 77 дворовых и общественных территории. В этом году под программу «Комфортная среда» попадут столько же объектов.

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В Ленинградской области за прошлый год на 11% вырос объём розничной торговли, а объем платных услуг показал прирост на 8,8%.

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Регион занял 7 место среди субъектов России по динамике реальных денежных доходов населения. Среднедушевые доходы населения Ленобласти выросли на 10,2%. Также выросла на 2,5% и реальная заработная плата.

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В Ленинградской области более 56 тысяч открытых вакансий, уровень безработицы один из самых низких в СЗФО и России.

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Регион в прошлом году посетили более 6 млн туристов! Сегодня Ленобласть входит в пятёрку самых привлекательных направлений для внутреннего туризма.