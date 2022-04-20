«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки

Ритейлер «Магнит», крупнейший в России по числу магазинов, начал переход с бумажных кассовых чеков на электронные.

Таким образом удастся сократить использование бумаги, уменьшится воздействие на окружающую среду и станут меньше операционные затраты, чтобы приобретать кассовую ленту. Об этом говорится в сообщении компании.

Перейти с бумажных чеков на электронные могут участники программы лояльности «Магнита» в мобильном приложении. Если активировать такую услугу, когда покупка будет совершаться с использованием карты лояльности, электронный документ будет высылаться на электронную почту покупателя. Эта услуга доступна в более чем 26 тыс. магазинов «Магнита»

В случае желания получить бумажный чек можно обратиться к администратору магазина или изменить настройки в мобильном приложении. Отмечается, что цифровые чеки по-прежнему находятся в базе данных ФНС.

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Помимо этого, сообщается об уменьшении ретейлеров площади всех печатаемых чеков на 52%, оптимизировав необязательную информацию на них