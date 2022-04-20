Лобода, Верка Сердючка, Иван Дорн и еще 28 артистов Украины не смогут попасть в Россию до 2072 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Украинским артистам ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию РФ. Публикуем полный список из 31 деятелей культуры Украины, которые, возможно, уже никогда не посетят Россию.

Перечень имен украинских блогеров, музыкантов и журналистов публикует портал Известия днем, 20 апреля.

Среди тех, кто уже давно на слуху среди россиян — певица Лобода, Андрей Данилко (Верка Сердючка), музыкальный дуэт Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, а также один из самых популярных ведущих «Орла и Решки» Антон Птушкин.

Есть в этом списке и не менее популярные деятели культуры. Например, Иван Дорн и Максим Барских.

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Фото: Известия
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18.04.2022 392
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