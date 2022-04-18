Впервые опубликованы списки погибших в ходе спецоперации украинских военных и наемников

По данным Минобороны России, безвозвратные потери среди военнослужащих Украины составляют 23 367 человек. В частности, по состоянию на 29 марта 2022 года значительные потери в личном составе понесла украинская в/ч 3057.
В своих выводах Минобороны России ссылается на перехваченные документы (по ссылке выше). В них указываются обстоятельства гибели украинских военнослужащих, данные о потерях из-за ранений, травм, дезертирства и пропажи без вести.
Официальный Киев потери не признает.
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11.04.2022 579