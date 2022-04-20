Россия успешно протестировала новое оружие «Сармат», не имеющее аналогов в мире

Автор: Анастасия Щербакова
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С космодрома Плесецк был успешно проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Момент запуска попал на видео.

Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, — отметили в ведомстве.

Из основных особенностей нового вооружения ВС РФ:

  • новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета;
  • ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны;
  • «Сармат» самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

 

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