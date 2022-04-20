Россия успешно протестировала новое оружие «Сармат», не имеющее аналогов в мире

С космодрома Плесецк был успешно проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Момент запуска попал на видео.

Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, — отметили в ведомстве.