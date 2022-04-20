Пенсионер из Ломоносовского района уехал на своей машине в неизвестном направлении и пропал

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленобласти ведутся поиски 82-летнего дедушки, пропавшего в минувшие сутки. Он сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении.

О пропаже Соломатина Виктора Сергеевича сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер вечером, 20 апреля.

Во вторник, 19 апреля, Виктор Сергеевич, проживающей в деревне Таменгонт, сел за руль своего синего «Рено Логан» и уехал. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Поисковики просят связаться с ними или экстренными службами, если вы располагаете какой-либо информацией.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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