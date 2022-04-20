19-летнюю пропавшую девушку больше месяца ищут в Петербурге и Ленобласти

Полина Широких ушла из дома 16 марта и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщает о продолжающихся поисках 19 — летней девушки, исчезнувшей в середине марта. О Полине Широких нет никакой информации уже больше месяца. Поисковики просят жителей Петербурга и Ленобласти оперативно сообщить любую информацию, которая помогла бы найти Полину.