Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

Крупные российские банки, попавшие под санкции Запада, не смогут выпускать карты UnionPay. Платежная система опасается сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.

Как сообщает РБК, известно о нескольких банках, которые не смогут выпускать карты. Среди них Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», ВТБ, Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Источники утверждают, что банки не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений платежной системы. Сама UnionPay прервала переговоры без объяснения причин.

Напомним, ранее в России прекратили работу международные платежные системы Visa и Mastercard. Владельцы карт этих систем, выпущенных в России, не смогут платить ими за границей.