Россиянам предлагают купить карты Visa и Mastercard иностранных банков в Сети

Подлинность таких ресурсов проверить сложно — уже были случаи обмана россиян.

Россиянам предлагают использовать карты Visa и MasterСard, оформленные через ряд стран СНГ, а также виртуальный «пластик» банка США.

Такие варианты появились на интернет-площадках. Они предполагают оформление карт в Узбекистане, Грузии, Сербии и Киргизии. Стоимость такой услуги составляет от 20 тысяч рублей, в сумму включена доставка до Москвы. Эксперты отмечают, что в случае отказа в открытии счета есть риск, что деньги не вернутся.

Виртуальную карту банка США можно оформить за 5 тысяч рублей. Для операций по ней придется переводить средства на счет компании-посредника, а она уже зачислит их на счет. В этом случае велика вероятность, что организация присвоит деньги, пишут «Известия».