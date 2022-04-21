Procter&Gamble может уйти из России из-за санкций

Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B и т.д., скорее всего, уйдет из России. Все дело в санкциях, ограничениях на финансовые институты, а также вопросах, которые возникли с поставками и другими проблемами.

Как говорится заявлении компании, есть «высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться [спецоперация], какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение».

Ранее сообщалось, что в первых числах представители компании выступили с заявлением, что продуктовый ассортимент на российском рынке будет сокращен. Останутся основные товары для здоровья и личной гигиены.

Кроме того, P&G остановила на территории России инвестиции, а также медийную и рекламную деятельность. В агентстве отмечают, что в России у P&G примерно 2,5 тысячи сотрудников. Еще примерно 500 человек трудится на территории Украины, где компания имеет два завода. В свою очередь в P&G переживают, что эти предприятия могут быть уничтожены.