Самым популярным направлением на майские праздники стал Петербург

Автор: Александр Селиванов
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Северную столицу в качестве цели путешествия выбрали 18% опрошенных.

По информации OneTwoTrip, в Петербург на майские праздники хотят приехать 18% опрошенных россиян, что ставит его на первые место в этом списке.

Второе место заняла Москва, куда отправятся 12% россиян. Первую тройку замыкает Сочи (9%).

Стоит отметить, что в пятёрку вошли Казань (5,3%) и Нижний Новгород (2,6%).

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18.04.2022 130
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