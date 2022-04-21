Самым популярным направлением на майские праздники стал Петербург

Северную столицу в качестве цели путешествия выбрали 18% опрошенных.

По информации OneTwoTrip, в Петербург на майские праздники хотят приехать 18% опрошенных россиян, что ставит его на первые место в этом списке.

Второе место заняла Москва, куда отправятся 12% россиян. Первую тройку замыкает Сочи (9%).

Стоит отметить, что в пятёрку вошли Казань (5,3%) и Нижний Новгород (2,6%).