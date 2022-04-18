В мае Ленинградская область открывает туристический сезон

Гостей региона ждут кроме путешествий многочисленные фестивали, яркие события, гастрономические праздники и экологические маршруты.

Официальное открытие туристического сезона в 47 регионе состоится в первых числах мая, а первое событийное мероприятие фестиваль «Корюшка идет» пройдет 14 мая в Новой Ладоге.

Как отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, главная причина посетить регион заключается в его культурной самобытности.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылось множество туристических маршрутов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога». Подробная карта маршрута размещена на сайте. Также в регионе открыто множество экологических троп. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте.