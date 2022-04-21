Видео: в Твери горит научное учреждение Минобороны России

Пожар произошел в НИИ-2. Персонал эвакуирован. На месте работают МЧС. Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, около 17 человек обратились за медицинской помощью, один погиб.

Вам будет интересно Четыре вида рака, которые часто передаются по наследству Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах... 14.04.2022 1053

В научном центре разрабатывались теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны, участвовали в разработке «Искандеров», зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Площадь пожара – около 1 тыс. кв. м. Крыша горящего оборонного НИИ частично обрушилась.