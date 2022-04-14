Четыре вида рака, которые часто передаются по наследству

Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах с самого рождения. Они нам достаются от родителей.

Но разовьется наследственный рак или нет, вероятность в большинстве случаев составляет 50/50. Четыре вида рака с высокой долей наследственных форм:

рак яичника;

рак молочной железы;

рак толстой кишки;

рак поджелудочной железы.

При этом наследственный и семейный — разные вещи. Семейный рак может быть связан с другими генетическими особенностями, о которых ученые пока не знают, или с наличием общих для членов семьи вредных воздействий.

Поэтому о семейном раке принято говорить в тех случаях, когда в одной семье чаще, чем в среднем по популяции, встречается тот или иной тип злокачественных опухолей. В случае семейного рака необходимо пройти медико-генетическое консультирование, результатом которого может стать молекулярно-генетическое тестирование. Оно поможет подтвердить или опровергнуть наследственный рак, оптимизировать тактику лечения.