Образовательно-производственный кластер создадут в Кингисеппе при поддержке бизнеса

Кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создается при поддержке крупнейшего химического предприятия «ЕвроХим» («Фосфорит»)
«ЕвроХим» планирует готовить кадров для химической отрасли на базе производственных мастерских Кингисеппского колледжа технологий и сервиса. Ранее заявка Ленобласти была признана Министерством просвещения победителем в конкурсе проекта. Региону будет выделена субсидия — до 100 млн рублей, также на создание образовательно-производственного кластера 20 млн рублей будет направлено администрацией Ленобласти, и 20 млн рублей – компанией «ЕвроХим».
Напомним, что министерство экономического развития РФ, правительство Ленобласти и компания «ЕвроХим» подписали 18 декабря 2020 года Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида в городе Кингисепп Ленобласти. Подписание соглашения дает инвестору гарантии неизменности налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора.
Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. Проект «ЕвроХим Северо-Запад-3» предполагает строительство с нуля современного предприятия за 132 млрд рублей к 2025 году.