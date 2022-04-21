Образовательно-производственный кластер создадут в Кингисеппе при поддержке бизнеса

Кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создается при поддержке крупнейшего химического предприятия «ЕвроХим» («Фосфорит»)

«Создание кластера открывает большие возможности для наших ленинградских ребят. Сразу шесть ведущих колледжей региона объединяются вместе с профессионалами «ЕвроХима». Наши выпускники будут обладать необходимыми знаниями, чтобы сразу после колледжей приступить к работе на предприятиях химической отрасли», – прокомментировал зампред регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

«ЕвроХим» планирует готовить кадров для химической отрасли на базе производственных мастерских Кингисеппского колледжа технологий и сервиса. Ранее заявка Ленобласти была признана Министерством просвещения победителем в конкурсе проекта. Региону будет выделена субсидия — до 100 млн рублей, также на создание образовательно-производственного кластера 20 млн рублей будет направлено администрацией Ленобласти, и 20 млн рублей – компанией «ЕвроХим».

«Мы активно сотрудничаем с ведущими вузами страны, но нам нужны и рабочие, которые придут на вновь построенное производство. В Кингисеппе сегодня организованы и «ЕвроХим» классы в школах, и курсы подготовки выпускников школ для сдачи ЕГЭ», – подчеркнул начальник управления по работе с персоналом промышленной группы «Фосфорит» Петр Кравцов.

Напомним, что министерство экономического развития РФ, правительство Ленобласти и компания «ЕвроХим» подписали 18 декабря 2020 года Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида в городе Кингисепп Ленобласти. Подписание соглашения дает инвестору гарантии неизменности налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора.

Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. Проект «ЕвроХим Северо-Запад-3» предполагает строительство с нуля современного предприятия за 132 млрд рублей к 2025 году.