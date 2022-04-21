Набиуллина: никакой дефолт нам не грозит

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что дефолта в России не произойдет.

В четверг, 21 апреля, председатель ЦБ выступила в Госдуме с отчетом о деятельности организации. На вопрос одного из депутатов о том, ждать ли стране дефолта, Набиуллина заверила, что этого не произойдет. У России есть необходимые финансовые ресурсы для недопущения этого.

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит… Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта перестройка затронет, конечно, и финансовую сферу. Самое важное — защитить людей, а это значит — дать экономике максимально быстро перестроиться, а скорость может обеспечить предпринимательская активность. Поэтому бизнесу нужно предоставить все возможности для проявления инициативы, – заявила глава ЦБ.