Владимир Путин наградил губернатора Ленобласти за сохранение памяти защитников Отечества

Александр Дрозденко удостоился почетной грамоты от главы государства.

Об этом в четверг, 21 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный документ на официальном портале правовой информации.

Награда губернатору 47-го региона была вручена «за вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества».

В Ленинградской области действительно уделяется большое внимание ратным подвигам наших предков во времена Великой Отечественной. Ранее особый охранный статус получили 146 муниципальных образований региона. В период войны в них проходили боевые действия и до сих пор могут находиться непогребенные останки советских солдат.