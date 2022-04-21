В Петербурге завершена многолетняя реконструкция Смольного собора

Реконструкция исторического объекта обошлась почти в 950 млн рублей.

Как стало известно Невским Новостям 21 апреля, в Северной столице завершена реконструкция Смольного собора. При этом, в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не уточнили, завершены ли все работы на данный момент.

Реконструкция объекта началась еще в 2015 году. Спустя год специалисты закончили работу с фасадами здания, которая обошлась в 481,6 млн рублей. последующие четыре года проводилась реконструкция уже интерьеров собора за 422,9 млн рублей.

Подрядчик обновил штукатурную отделку, лепной декор, металлические оконные заполнения, барабан центрального купола. Также был проведен демонтаж неинвентарных лесов. Всего Петербург затратил почти 950 млн рублей.