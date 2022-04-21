Две фуры не поделили дорогу на «Скандинавии» под Выборгом. Есть погибший

Публикуем кадры жуткого ДТП, произошедшего в Выборгском районе Ленобласти. Сообщается об одном погибшем.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», вечером, 21 апреля, на 56-м км трассы «Скандинавия» произошло столкновение двух большегрузов. Одна фура вылетела в кювет, а другая перевернулась на дороге.

Проезжую часть в результате происшествия завалило щебнем, выпавшим из кузова одного из большегрузов. Две полосы движения из трех до сих пор перекрыты. Предварительно известно, что один водитель скончался до приезда скорой, еще один получил серьезные травмы.