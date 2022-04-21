Беглый отец-тиран 8 детей из Коми задержан в Приозерске

В Ленинградской области задержан уроженец республики Коми. С декабря прошлого года он скрывался от правосудия за истязания своих детей.

Об этом 21 апреля, в четверг, сообщает пресс-служба Приозерского городского суда. Как стало известно, 44-летнего уроженца Печоры, «воспитывающего» восьмерых детей поместили в изолятор до 13 июня.

По материалам уголовного дела с декабря 2021 года он был в розыске за насилие и издевательства своих детей на протяжении 5 лет. розыск тирана был объявлен на его родине, в Республике Коми. До настоящего времени ему удавалось скрываться от ответственности. Три дня назад, 18 апреля, полиции удалось задержать многодетного отца.