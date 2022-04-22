В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

По мнению законодателя, это простимулирует спрос на фермерские продукты и развитие подсобных хозяйств.

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев направил в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова предложение об ограничении работы продуктовых гипермаркетов в воскресение. По мнению депутата, это поможет стимулировать развитие фермерства.

Матвейчев полагает, что если ограничить работу крупных продуктовых магазинов в выходной день, то люди активнее будут посещать магазины формата «у дома», сельскохозяйственные ярмарки. А кроме того, это простимулирует развитие фермерских хозяйств.

Депутат отметил, что пока продуктовые ярмарки не столь популярны, относятся только к разновидности «эко-продукты».