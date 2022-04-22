В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

По мнению законодателя, это простимулирует спрос на фермерские продукты и развитие подсобных хозяйств.
Депутат Государственной думы Олег Матвейчев направил в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова предложение об ограничении работы продуктовых гипермаркетов в воскресение. По мнению депутата, это поможет стимулировать развитие фермерства.
Матвейчев полагает, что если ограничить работу крупных продуктовых магазинов в выходной день, то люди активнее будут посещать магазины формата «у дома», сельскохозяйственные ярмарки. А кроме того, это простимулирует развитие фермерских хозяйств.
Депутат отметил, что пока продуктовые ярмарки не столь популярны, относятся только к разновидности «эко-продукты».
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