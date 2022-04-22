Петербурженка сорвалась вниз при мойке окон

Несчастный случай произошел в Кировском районе Петербурга. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

По данным портала Невские Новости, жители многоэтажки в Кировском районе города обнаружили под своими окнами тело погибшей женщины. По свидетельствам очевидцев, она выпала со второго этажа дома, когда мыла окна.

Несмотря на небольшую высоту, женщина получила травмы, которые привели к ее гибели. Правоохранительные органы выясняют все детали несчастного случая.