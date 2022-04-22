Появилось видео с места смертельной аварии двух большегрузов на «Скандинавии»

Публикуем момент столкновения двух фур на трассе «Скандинавия» минувшим вечером, 21 апреля. Удар был чудовищной силы.

Видео публикует редакция Mash на Мойке днем, 22 апреля в своем tg-канале.

На кадрах видно, как гружёный «Volvo» даже не пытался тормозить и влетел в автокран. В результате грузовик с щебнем смял встречный большегруз. Оба грузовых транспорта опрокинулись на дорогу. Водителю самосвала выжить не удалось, второй участник ДТП был госпитализирован.

Напомним, авария произошла в минувшие сутки вечером. На тот момент в распоряжении нашей редакции оказались кадры последствий ДТП.