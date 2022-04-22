Автомобиль за 2,2 млн рублей угнали в Сосновом Бору

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 21 апреля в полицию Соснового Бора обратился 63-летний местный житель.

У него угнали белую Kia Sorento 2018 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле пятиэтажного жилого дома на улице Молодежной. Ущерб автовладельца составил 2,2 миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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