Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме прибудет в Ленобласть 24 апреля

В ночь на 24 апреля авиарейсом в Пулково будет доставлен огонь из иерусалимского храма Гроба Господня. Он разойдется по храмам Петербурга и Ленобласти.

В фонде содействия развитию Ленобласти сообщили, что в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, благодатный огонь будет доставлен в обители Санкт-Петербургской митрополии.

По прибытию в аэропорт, его повезут к пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, которое совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Далее частицы благодати отправят в Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Покровский собор Гатчины, церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в посёлке Пудость, Храм Святителя Николая Чудотворца посёлка Войсковицы, Храм иконы Божией Матери Спорительница Хлебов деревни Большие Колпаны.