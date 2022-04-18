Путин просит Израиль передать в собственность России православный храм в Александровском подворье

Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля с просьбой вернуть в руки России церковь Александра Невского в Иерусалиме.

Как передает РИА Новости 18 апреля, президент РФ накануне обратился к Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху, — пишет местное издание «Едиот Ахронот».

Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Александровское подворье — историческая местность, записанная еще на Императорское правительство Российской империи в Старом городе Иерусалима и самое близкое ко храму Гроба Господня русское владение. Его открытие датируется 1890 годом.