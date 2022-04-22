Ленинградский бумажно-целлюлозный завод рассказал об «облегчении» после новости об уходе «Zewa»

В бумажно-целлюлозном комбинате в Сясьстрое признались, что теперь отрасли станет полегче.

Порталу Газета.Ru главный технолог предприятия рассказал, что последствия от ухода с рынка туалетной бумаги Zewа ощущались бы в случае, если бы это произошло 5 лет назад. Сейчас производственных мощностей достаточно, чтобы обеспечить нужды потребителей.

«Этот рынок перенасыщен, просто всем полегче станет и всё. Тут всё было очень плотно. Если кто-то отваливается сейчас, то это даже хорошо. В последние несколько лет открылось много предприятий, открылись новые линии и мощности. Поэтому я проблем не вижу», — рассказал представитель предприятия.

Кроме того, что российская бумага не изменит свой цвет и не потеряет в качестве из-за недостающих импортных химикатов.

«У нас цвет не изменится, мы не используем красители. Смысл белизны не в том, что туда белую краску добавляют, это просто более чистая целлюлоза, это её естественная белизна», — заверил главный технолог завода.