Япония вновь зарится на Курилы, назвав их «оккупированными»

Впервые с 2003 года Япония назвала принадлежащие России Курильские острова «оккупированными.»

МИД Японии в так называемой «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет назвало «северные территории» (Южные Курилы) «незаконно оккупированными». Об этом в пятницу днем, 22 апреля, пишет РБК

«Синяя книга» публикуется каждый год с 1957-го. Её обновлённая версия появилась 22 апреля. Японский МИД кроме того, что осудил военную спецоперацию на Украине, также заявил, «северные территории — неотъемлемая часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией». Токио с 2011 года называет острова «принадлежащими Японии» но слово «оккупация» не использовало с 2003-го.