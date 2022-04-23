Майк Тайсон избил пассажира в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил мужчину в самолете, следовавшем из Сан-Франциско во Флориду.
Перед отправлением 55-летний спортсмен фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить с Тайсоном, чем разозлил американца.
В результате боксер нанес пассажиру несколько ударов по лицу. Отмечается, что у пострадавшего были заметны следы крови. По словам свидетелей, сразу после инцидента Тайсон покинул самолет.
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