Видео: тренер ударил женщину-арбитра головой на футбольном матче

Автор: Сергей Агутин
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Во время матча чемпионата штата Эспириту-Санту (Бразилия) между клубами «Нова Венеция» и «Деспортива Ферровиария» главный тренер последнего Рафаэль Сориано выбежал на поле в перерыве встречи, начав выражать недовольство работой судейской бригады.

Сориано не сдержал эмоций и головой ударил по лицу бокового судьи Марсиелли Нетто. Женщина схватилась за нос, а Сориано получил прямую красную карточку и покидал поле в сопровождении сотрудников полиции.

Далее Сориано обвинил 29-летнюю девушку в «желании воспользоваться тем, что она женщина». После игры «Деспортива Ферровиария» уволила Сориано с поста главного тренера команды.

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Видео: тренер ударил женщину-арбитра головой на футбольном матче
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11.04.2022 148
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