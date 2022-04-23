Мастера угонов из Волосово вновь задержали. На этот раз – за кражу двух BMW в Шушарах

По информации ivbg.ru, в ночь на 23 апреля возе базы эвакуаторов на Пушкинской улице в поселке Шушары задержан 47-летний безработный из Волосово. Его зовут Вадим, он хорошо знаком полицейским и задерживался неоднократно.

На его счету несколько угонов. На этот раз его подозревают в краже двух автомобилей марки BMW в Шушарах: в марте на улице Школьной – BMW 320; в апреле на улице Вишерской – BMW xDrive. Общая стоимость угнанных иномарок – свыше 2 миллионов рублей.

Оба автомобиля найдены. Первый – в поселке Павлово Кировского района. Второй – на заброшенной территории в поселке Сулино Волосовского района.