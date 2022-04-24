Прилетевшая из ниоткуда доска ламината сломала жителю Мурино нос

Позже в содеянном призналась 9-летняя девочка. Мужчина получил открытый перелом переносицы.

В группе Девяткино online об инциденте рассказал непосредственно пострадавший. По его словам, 21 апреля он шел вдоль домов на Воронцовском бульваре в Мурино, как вдруг, сверху прилетела дощечка от ламината прямо ему в нос.

Позже в злодеянии призналась 9-летняя школьница. Она сразу после случившегося выбежала из подъезда и рассказала, что случайно споткнулась об эту доску на общем балконе, из-за чего она полетела с шестого этажа.

Как отметил мужчина, от смерти его отделял буквально один шаг.

Проведите со своими детьми беседы по таким вопросам. Беготня по балконам толпами на районе — обычное дело, — пишет пострадавший.