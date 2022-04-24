Пал травы в Свердлова привел к возгоранию заброшенных построек

Пожарным потребовалось 1,5 часа, чтобы локализовать крупный пожар во Всеволожском районе.
Как передает региональное МЧС, минувшим вечером, 23 апреля, на пульт пожарных служб поступило сообщение о пожаре в поселке Свердлова-1 во Всеволожском районе Ленобласти.
На месте происшествия полыхали нежилые здания площадью 52 квадратных метра и обширный участок с сухой травой в 200 «квадратов». Спустя 1,5 часа пожарным удалось затушить огонь. Для этого были задействованы силы 8 человек и 2 единиц спецтехники.
Информация о пострадавших не поступала.
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21.04.2022 167