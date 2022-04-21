По информации ivbg.ru, с начала недели в Ленинградской области потушили 97 пожаров, возникших из-за поджога сухой травы.
В результате палов сухой травы гибнут животные, есть риск возгорания торфяников, жилых строений, возникновения лесных пожаров. Поэтому самовольный пал, в том числе на сельскохозяйственных землях, запрещен.
Штраф за поджог травы рядом с лесами составляет:
- для граждан – 3-4 тысячи рублей;
- для должностных лиц – 15-25 тысяч рублей;
- для юридических лиц – 150-250 тысяч рублей.
Если в результате пожара уничтожено имущество и пострадали люди, штраф достигает: для граждан – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 50 тысяч рублей; для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
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21.04.2022 123