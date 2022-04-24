Серия циклонов принесет в Петербург и Ленобласть дожди и похолодание

Уже сегодня, 24 апреля, на территории региона ожидается первая «депрессия» в виде дождя.

О кардинальной смене погоды в Петербурге и Ленобласти пишет синоптик Александр Колесов в своем Telegram.

По словам эксперта, антициклоне Spiro, который прогревал регион всю прошлую неделю, уходит в северную Атлантику. Ему на смену уже 24 апреля придет циклон Renate. Он будет господствовать над Петербургом и частью Ленобласти оставшуюся неделю апреля.

Кроме того, Колесов уверен, что погоду данный циклон испортит и на первые майские праздники — будет сыро и прохладно.