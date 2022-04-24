Австрия назвала вступление Украины в ЕС невозможным

В Австрии считают, что Украине и Евросоюзу нужно укреплять отношения, а ее вступление в ЕС пока невозможно.

Об этом 24 апреля заявил глава МИД Австрии в интервью местной газете Heute.

По мнению австрийского политика, необходимы другие методы сближения Украины и ЕС. Глава иностранного МИД призвал в этом вопросе к «большей гибкости».

Ранее стало известно Украина намерена получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне. Глава австрийского МИД не согласен с таким положением дел, поскольку ряд стран Западных Балкан подавали заявки на вступление в объединение раньше.

Так, Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус официальных кандидатов на присоединение к Евросоюзу, Босния и Герцеговина и частично признанное Косово — потенциальных. Именно эти страны имеют приоритетное право на вступление в ЕС.