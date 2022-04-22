Банк «Тинькофф» проведет ребрендинг после заявлений Олега Тинькова о спецоперации на Украине

Автор: Анастасия Щербакова
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«Тинькофф» в этом году откажется от нынешнего бренда и заведет новый. В компании сообщили, что давно собирались это сделать, а недавнее заявление Олега Тинькова о спецоперации на Украине ускорит этот процесс.

Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба банка.

Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным, – уточняют в компании.

Кроме того, в «Тинькофф» добавили, что банк давно «перерос первоначальный смысл именного» бренда».

Отметим, что ранее Олег Тиньков, бывший владелец банка, у себя в соцсетях в крайне негативной форме высказался о военной спецоперации проводимой Россией на Украине.

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