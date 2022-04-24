Сотрудники ресторана в Петербурге «попали» на крупную сумму, разбив десятки бутылок дорого вина

На видео попал момент крушения винного шкафа в одном из заведений Петербурга. По словам владельца, одна бутылка стоила порядка 100 тысяч рублей.
Видео публикует редакция Mash на Мойке днем, 24 апреля. При просмотре ролика становится не по себе — десятки бутылок качественного вина как карточный домик попадали на пол. Еще хуже становится после того, как хозяин заведения озвучил цену за одну бутылку — в среднем по 100 тысяч за каждую.
На чьи плечи, а точнее, кошельки ляжет ответственность за случившееся, неизвестно. Вероятно, непосредственно те, кто находился в этот момент в винном шкафу.
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24.04.2022 82