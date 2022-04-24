Параллельный импорт вернет в Россию 200 ушедших иностранных брендов

Ранее в России узаконили так называемый параллельный импорт. Благодаря ему россияне получат доступ к товарам ушедших из страны брендов.
Об этом 24 апреля, в воскресенье, пишет портал Объясняем.рф в своем tg-канале.
Так, Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту, не боясь реакции правообладателей. В него попали более 50 групп товаров, среди которых комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь.
Подробнее о параллельном импорте мы писали в одном из своих материалов. Этот инструмент позволит «расширить российский товарный рынок и снизить цены на реализуемую продукцию».
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