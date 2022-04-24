Петербурженка попала в реанимацию после того, как подожгла восковую свечу

57-летняя жительница Купчино получила сильные ожоги. Ее одежда вспыхнула от огня обычной свечки.
По информации ivbg.ru, минувшим днем в ожоговую реанимацию была госпитализирована 57-летнюю женщина. Находясь в своей квартире на улице Димитрова, она встала рядом с горящей свечой, забыв о ней. В результате на ее одежду перекинулось пламя.
Пока пострадавшая пыталась скинуть вспыхнувшие на себе вещи, она получила ожоги живота, груди, рук, спины и шеи.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
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