Петербурженка попала в реанимацию после того, как подожгла восковую свечу

57-летняя жительница Купчино получила сильные ожоги. Ее одежда вспыхнула от огня обычной свечки.

По информации ivbg.ru, минувшим днем в ожоговую реанимацию была госпитализирована 57-летнюю женщина. Находясь в своей квартире на улице Димитрова, она встала рядом с горящей свечой, забыв о ней. В результате на ее одежду перекинулось пламя.

Пока пострадавшая пыталась скинуть вспыхнувшие на себе вещи, она получила ожоги живота, груди, рук, спины и шеи.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.