Операторы связи в России близки к закрытию части своих салонов продаж

Возросшая стоимость аренды помещений в торговых центрах может привести к закрытию части салонов связи.

Об этом пишет РИА Новости днем, 24 апреля, ссылаясь на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По словам гендиректора компании, закрыться может до 10-15% точек продаж мобильных операторов. Всему виной — подорожание арендной платы.

Не думаю, что их просьбы (операторов) или предложения будут всецело услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться, потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50% сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то.