Эксперт предупредила россиян об опасности «цветочных» клещей

Первые весенние цветы таят в себе серьезную опасность — клещи.

Об этом биолог Людмила Ганушкина рассказала порталу РИА Новости 24 апреля.

По словам эксперта, опасных насекомых, которые как раза стали пробуждаться после зимы, можно увидеть на самых разных растениях. Среди них — первые полевые и лесные цветы. Поэтому биолог советует не срывать цветы и, тем более, не подносить к лицу.

Если вы их все-таки сорвали, то не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, потому что вы даже не заметите, как клещ переползет на вас. Также не стоит сразу заносить цветы в дом, дайте им полежать вне помещения. Если оставить лесные цветы на улице, то клещу станет неинтересно, и он уползет не к вам домой, а обратно на природу, – пояснила биолог.

Об опасности клещей известном каждому, но Людмила Ганушкина решила еще раз напомнить о последствиях укуса вредителя. Среди них — энцефалит и боррелиоз.