Неизвестный выстрелил подростку в живот в выборгском парке

Обстоятельства случившегося выясняются.

По информации правоохранительных органов, вечером 24 апреля в парке «Батарейная гора» в Выборге неизвестный мужчина в хоте конфликта выстрелил подростку из пневматического оружия в живот.

Прибывшие на место происшествия полисмены приступили к розыску стрелка.

В свою очередь парень от госпитализации отказался. Выясняются обстоятельства случившегося.