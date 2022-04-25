Неизвестный выстрелил подростку в живот в выборгском парке

Обстоятельства случившегося выясняются.
По информации правоохранительных органов, вечером 24 апреля в парке «Батарейная гора» в Выборге неизвестный мужчина в хоте конфликта выстрелил подростку из пневматического оружия в живот.
Прибывшие на место происшествия полисмены приступили к розыску стрелка.
В свою очередь парень от госпитализации отказался. Выясняются обстоятельства случившегося.
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22.04.2022 156