Неизвестный выстрелил подростку в живот в выборгском парке

Автор: Александр Селиванов
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Обстоятельства случившегося выясняются.

По информации правоохранительных органов, вечером 24 апреля в парке «Батарейная гора» в Выборге неизвестный мужчина в хоте конфликта выстрелил подростку из пневматического оружия в живот.

Прибывшие на место происшествия полисмены приступили к розыску стрелка.

В свою очередь парень от госпитализации отказался. Выясняются обстоятельства случившегося.

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22.04.2022 156
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