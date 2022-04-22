Школьники и слесарь задержаны за грабеж и выстрел в лицо прохожему в Любани

Как сообщал ivbg.ru, 19 апреля в полицию Тосненского района обратился 27-летний безработный из Любани. На него напали трое неизвестных, ограбили и выстрелили в лицо. Из брови пострадавшего изъяли металлический шар.

Подозреваемых задержали 21 апреля – ими оказались двое 16-летних школьников и 20-летний слесарь-ремонтник из поселка Никольское с уголовным прошлым.

Оба подростка состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Их старший подельник привлекался за угон автомобиля «ВАЗ-21102» в июле 2018 года.