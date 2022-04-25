Человек в черном разыскивается после поджога иномарки в Янино

По информации ivbg.ru, 24 апреля в 03:37 в экстренные службы сообщили о возгорании Mitsubishi Pajero Sport и Skoda Yeti в Мельничном переулке поселка Янино-1 во Всеволожском районе.

Огонь был потушен в 04:33. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что перед возгоранием возле внедорожника находился мужчина, одетый во все темное.

Когда иномарка загорелась, этот человек исчез. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.