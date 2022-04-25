Российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking.com за февраль

Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья потребовали от гендиректора сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com Гленна Фогеля аннулировать все счета, выставленные гостиницам с февраля 2022 года.

В качестве причины называется обязательство платформы предупредить гостиницы о том, что ее сервисы отключаются, за 14 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо владельцев отелей.

Председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова заявила об отключении российских отелей от системы сервиса в один день. При этом в сервисе пообещали выставить счет за февраль позже по причине сбоев в оплате.

— В личном кабинете российских компаний на Booking.com хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях, – заметила она.

Вам будет интересно ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы переезжать за границу на ПМЖ Большинство россиян – 88% - отмечают, что скорее не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об... 04.04.2022 254

Воинова добавила, что выручки в марте стало меньше на 50%, заполнены они были на 10%. Отели же обязаны были выплачивать Booking.com 20% от оборота, ранее это составляло от 300 до 500 тыс. рублей. Помимо этого она отметила монополизм сервиса на рынке.