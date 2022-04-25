Российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking.com за февраль

Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья потребовали от гендиректора сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com Гленна Фогеля аннулировать все счета, выставленные гостиницам с февраля 2022 года.
В качестве причины называется обязательство платформы предупредить гостиницы о том, что ее сервисы отключаются, за 14 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо владельцев отелей.
Председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова заявила об отключении российских отелей от системы сервиса в один день. При этом в сервисе пообещали выставить счет за февраль позже по причине сбоев в оплате.
Воинова добавила, что выручки в марте стало меньше на 50%, заполнены они были на 10%. Отели же обязаны были выплачивать Booking.com 20% от оборота, ранее это составляло от 300 до 500 тыс. рублей. Помимо этого она отметила монополизм сервиса на рынке.