Владимира Соловьева пытались убить. Заказчик – СБУ

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники ФСБ задержали группу членов запрещенной в России неонацистской организации, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировавшую убийство российского журналиста Владимира Соловьева.

В ходе обысков у задержанных изъяты коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, граната РГД-5, более 1000 патронов, поддельные паспорта Украины, наркотические вещества, националистические литература и атрибутика.

После выполнения задания террористы планировали покинуть Россию. На момент подготовки публикации они дают признательные показания.

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18.04.2022 587
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