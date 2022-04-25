Владимира Соловьева пытались убить. Заказчик – СБУ

Сотрудники ФСБ задержали группу членов запрещенной в России неонацистской организации, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировавшую убийство российского журналиста Владимира Соловьева.
В ходе обысков у задержанных изъяты коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, граната РГД-5, более 1000 патронов, поддельные паспорта Украины, наркотические вещества, националистические литература и атрибутика.
После выполнения задания террористы планировали покинуть Россию. На момент подготовки публикации они дают признательные показания.
Вам будет интересно
По данным Минобороны России, безвозвратные потери среди военнослужащих Украины составляют 23 367 человек. В частности, по состоянию на 29 марта...
18.04.2022 587