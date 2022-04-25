Курс евро на Мосбирже упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Валюта стран «еврозоны» теряет позиции, это видно из данных Московской биржи. курс доллара тоже показал падение.

На 12:18 мск курс евро снизился до 77,08 рубля, а чуть ранее даже побил рекорд, снизившись до 77 рублей, что произошло впервые за почти два года. Последний раз планка опускалась так низко в июне 2020 года.

Доллар опустился до 72,97 рублей, потеряв с открытия торгов 2,48 рубля.

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, а рынок акций показывает снижение. После открытия торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов. Больше всего потеряли акции «Аэрофлота», расписки «Яндекса» и TCS.

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Эксперты полагают, что укрепление рубля продолжится на фоне снижения внутренней потребности в валюте при высоком предложении со стороны экспортеров.