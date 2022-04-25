Несколько ДТП спровоцировали 5-километровую пробку на КАД от Энгельса до Мурино

Водители жалуются на многокилометровую пробку от проспекта Энгельса в Петербурге до города Мурино. Всему виной — серия ДТП.

Об этом пишет Мойка78, ссылаясь на своих читателей. Очевидцы сообщают, что несколько ДТП спровоцировали у развязки в Мурино 25 апреля огромную пробку. По данным «Яндекс.Пробки» длина затора составляет почти 5 км.